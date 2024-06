detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Alba Viñals va proclamar-se campiona de Catalunya sub 18 dels 400 metres tanques després d’aconseguir una marca d’1’03”94. De la seva banda, Like Aaen va ser segon sub 18 en salt d’alçada amb 1,92 metres. Per últim, Etna Pou va batre el rècord d’Andorra sub 16 dels 100 metres amb una marca de 15”11.