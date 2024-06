L'FC Andorra i el VPC neguen haver tancat un acord

L'FC Andorra ha emès un comunicat on ha manifestat que no ha tancat cap acord "mitjançant una compensació econòmica" amb el VPC i la Federació de Rugbi.

Des del club han apuntat que segueixen "treballant per solucionar la problemàtica en relació amb les instal·lacions on disputar els partits del primer equip la temporada que ve" i han afegit que el club manté una comunicació fluida des de fa setmanes amb totes les entitats implicades per tal de trobar una solució que satisfaci a totes les parts.

D'igual manera el VPC ha publicat a xarxes que "seguim en comunicació amb totes les parts implicades" per solucionar la problemàtica. Tanmateix, han desmentit que existeixi un acord que impliqui "cap mena de compensació econòmica per part del FC Andorra a la nostra entitat".