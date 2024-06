L'FC Andorra confirma la marxa d'Iván Gil

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'FC Andorra ha confirmat aquesta tarda la marxa d'Iván Gil, que deixarà el club en direcció a l'UD Las Palmas de Primera Divisió. El migcampista català va arribar a l'entitat a l'estiu del 2021 procedent del filial de l'Espanyol, i des de llavors ha disputat 102 partits amb la samarreta tricolor entre Primera RFEF i Segona Divisió.

Gil ha estat enguany el futbolista més destacat de l'equip i ha acabat com a màxim golejador de la plantilla amb set gols, sis a la lliga i un més a la Copa Catalunya, fet que no ha passat desapercebut pels clubs de categoria superior, com Las Palmas, on seguirà ara la seva carrera esportiva.