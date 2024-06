Carabaña acaba setè a la final dels 3.000 obstacles

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Nahuel Carabaña va finalitzar en setena posició a la final dels 3.000 metres obstacles del Campionat d’Europa que s’està celebrant aquests dies a Roma (Itàlia) amb un temps de 8’21”08, que va quedar-se a poc més de cinc segons de la seva marca personal i a sis de la mínima olímpica. L’atleta va arrencar bé d’inici, però el fort ritme que va imposar el grup capdavanter i el cansament acumulat de les semifinals va impedir-li acabar lluitant per les medalles o pel bitllet directe cap a París 2024 (a hores d’ara segueix estant classificat per rànquing amb la plaça 27a de les 36 que hi ha disponibles). El setè lloc aconseguit a la capital italiana entra a la història de l’esport del país, i és que tot i cloure la prova lluny de la mínima i els metalls (en el que era possiblement més una il·lusió o un somni que no pas un objectiu real), el de Carabaña d’ahir és el millor resultat que un atleta d’Andorra hagi aconseguit mai en un Campionat d’Europa, perquè fins que ell va fer-ho dissabte al matí a les sèries, cap esportista del país havia aconseguit el passi a una final d’un gran campionat (Europeu o Mundial) absolut en aquesta disciplina.