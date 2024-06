La selecció masculina es queda a tocar de la final

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La selecció masculina de bàsquet 3x3 va quedar-se a tocar de la final del Preeuropeu després de perdre davant de Xipre per un ajustat 22 a 19. Els tricolors s’havien classificat directament per a les semifinals després d’haver estat primers de grup amb dues victòries (17 a 13 contra Malta i 21 a 13 davant d’Irlanda) i una derrota (14 a 9 davant de Luxemburg), mentre que els xipriotes, segons de l’altre grup, van haver de superar Malta per 21 a 11 als quarts de final. A la final, Xipre va portar el ritme del partit en tot moment, però els tricolors no van desenganxar-se, tot i que un triple final dels illencs va deixar-los sense l’opció de passar a la final.