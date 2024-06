L'Spartan omple Encamp amb m és de 5.000 persones

Encamp va tancar ahir la novena edició de l’Spartan Race Encamp-Andorra (cinquena des que es fa al centre de la parròquia), amb un èxit de participació i un ple absolut al llarg dels tres dies que ha durat l’esdeveniment. En total, 5.500 persones van disputar alguna de les diferents proves sumant el miler d’infants que van obrir l’acció divendres amb l’Spartan Kids, i els 4.500 adults que van participar en les curses de dissabte i ahir. A aquesta xifra s’hi ha d’afegir la d’acompanyants, i és que, segons l’estudi de l’edició de l’any passat d’Andorra Turisme, cada participant ve amb una mitjana de 3,2 persones i s’està 2,2 nits al país, fet que suposa un retorn econòmic important tenint en compte que el 97% de participació és de fora del país.

Tant des de l’organització de la prova com des del comú d’Encamp van mostrar-se satisfets per aquesta novena Spartan Race i el conseller d’Esports, Finances i Reactivació Econòmica encampadà, Nino Marot, va assenyalar que “fem una valoració molt positiva d’aquesta activació per part del sector privat, al village tenim comerços representants de la parròquia, i el sector de la restauració s’ha bolcat per poder donar el servei necessari per cobrir aquest volum de participació”, a més d’afegir que “creiem que és un molt bon posicionament, molt més acollidor i porta una dinamització molt bona per a la prova”. Per últim, Marot va destacar que “tenim una satisfacció molt gran perquè els 4.500 participants que ens han vingut a veure des de fora també estan molt satisfets”. Per la seva banda, el director d’Spartan a Espanya i Andorra, Ángel Sanz, va fer una valoració “molt positiva, en tots els sentits, des del punt de vista turístic, però també de l’experiència, i no podem estar més satisfets”, i va manifestar que “hi havia un repte, després del Campionat d’Europa de l’any passat, que era estar a l’altura de l’expectativa de la gent i s’ha superat, així que molt contents”.

Les últimes curses del cap de setmana, les de cinc i deu quilòmetres, van coronar Albert Soley en categoria masculina, seguit per Pau Nacenta i Aníbal Fidalgo, mentre que en dones el triomf va ser per a Ainize Lizarralde, que va superar Zeza Barros i Petra Strykova.

L’Spartan Race Encamp-Andorra complirà l’any vinent la desena edició, amb el “compromís de fer alguna cosa especial”, segons Sanz, que va cloure que “hi ha coses que podem fer perquè aquest desè aniversari sigui inoblidable”.