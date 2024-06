El Força Lleida aconsegueix el segon ascens a l’ACB

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ja coneix tots els rivals de la pròxima temporada a l’ACB després que ahir el Força Lleida aconseguís la segona plaça d’ascens després d’imposar-se a l’Estudiantes per 70 a 85 a la final de la Final Four de la LEB Or. Així doncs, els lleidatans s’afegeixen al Leyma Corunya, que va assolir l’ascens directe després de proclamar-se campió de la segona categoria del bàsquet espanyol.

L’ACB 2024-2025 estarà formada per MoraBanc, Madrid, Barça, UCAM, Unicaja, València, Tenerife, Gran Canària, Manresa, Joventut, Baskonia, Saragossa, Girona, Bilbao, Breogán, Granada, la Corunya i Lleida.