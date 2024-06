Els ‘isards’ acaben en sisena posició a Belgrad

La selecció masculina de rugbi de set va finalitzar en sisena posició l’Europeu en categoria Conference 1 disputat durant el cap de setmana a Belgrad. Després de perdre els tres partits disputats dissabte, els tricolors van fer un pas endavant ahir i van arrencar el dia guanyant Àustria per 19 a 22 a l’últim partit de la segona lligueta.

Els isards van obrir el primer partit de la darrera lligueta per establir les posicions de la cinquena a la setena amb una derrota contra Bulgària per 15 a 5, però van poder tancar el campionat amb una nova victòria contra Àustria, en aquest cas per 12 a 25, que va garantir la sisena posició al combinat de Thibault Renard, acabant així força lluny de l’ascens, que era l’objectiu que l’equip nacional s’havia marcat just abans d’emprendre el viatge cap a la capital sèrbia.