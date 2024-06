Bou també regna el segon dia a Sant Julià

detail.info.publicated Marc Basco Sant Julià de Lòria detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Toni Bou no va fallar ahir tampoc i va endur-se el triomf a la segona cursa del Campionat del Món de trial a l’aire lliure (TrialGP) celebrada a Sant Julià de Lòria, gràcies sobretot a una exhibició a la segona volta en què no va sumar cap punt de penalització després d’haver-ne fet 18 a la primera. I és que la pluja va complicar un pèl l’inici de la prova, però el resident va poder mostrar tot el seu potencial posteriorment acabant el trial amb 18 punts, per davant de Jaime Busto (37) i del seu company Gabriel Marcelli (49).