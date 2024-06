Toni Bou segueix sense rival

Toni Bou va complir els pronòstics i va endur-se la victòria a la primera de les dues curses del Campionat del Món de trial a l’aire lliure (TrialGP) que es fan aquest cap de setmana a Sant Julià de Lòria. El resident no va donar opcions als seus rivals i va acabar sumant el triomf amb 23 punts de penalització, superant el seu company d’equip, Gabriel Marcelli, i Jaime Busto, tots dos empatats amb 58 punts. A la resta de categories les victòries van ser per a Arnau Farré (Trial2) i Gerorge Gemingway (Trial3).

Toni Bou celebrant el triomf a la primera de les dues curses a Sant Julià de Lòria.FMA

Bou corria a casa i va començar dominant amb mà de ferro, sense patir cap punt de penalització a les cinc primeres zones, tot i que després va sumar dos cincs tant a la sisena com a l’onzena zona, acabant la primera de les dues voltes amb 12 punts (va sumar una penalització per temps), amb cert marge sobre els seus rivals, ja que Busto va fer 28 punts a la primera volta i Marcelli, 33. El resident va mantenir el ritme a la segona de les voltes a les 12 zones del recorregut i va completar-la amb 11 punts de penalització, finalitzant així el TrialGP d’Andorra amb 23 punts de penalització, 35 menys que els seus dos immediats perseguidors, Marcelli i Busto, que van empatar a 58. També va haver-hi empat al quart lloc, i és que Miquel Gelabert i Matteo Grattarola van fer-ne 60 i van quedar-se a tot just dos punts del podi.

Després de la cursa, el resident Toni Bou va manifestar que “estic molt content, hem treballat molt perquè surtin així les coses i ha estat un dia fantàstic”, i va afegir que “estic satisfet amb la victòria perquè la cursa de casa és important per a mi”.

La màxima emoció de la jornada a Sant Julià de Lòria, però, va estar a la categoria de Trial2, en què els quatre primers pilots van acabar empatant a 12 punts. Finalment, el triomf va ser per a l’espanyol Arnau Ferré, seguit al podi pels britànics Billy Green i Jack Peace, mentre que Àlex Canales va acabar quart. Per la seva banda, el pilot del Principat, Gaudi Vall, va ser 25è.

Per últim, en Trial3 el guanyador va ser el britànic George Hemingway, que va dominar des de l’inici la prova, i que va acabar imposant-se després de patir només dos punts de penalització. El gal Romeo Piquet, amb 12 punts, i el britànic Euan Sim, amb 20, van completar el podi. L’altre representant del país, Edgar García, va ser 19è en aquesta categoria amb 94 punts.

Sant Julià de Lòria viurà avui la segona i darrera jornada del Mundial de TrialGP.

CLASSIFICACIÓ

TRIAL GP

1. Toni Bou (ESP) 23 p.

2. Gabriel Marcelli (ESP) 58 p.

3. Jaime Busto (ESP) 58 p.

TRIAL 2

1. Arnau Farré (ESP) 12 p.

2. Billy Green (GBR) 12 p.

3. Jack Peace (GBR) 12 p.

25. Gaudi Vall (AND) 57 p.

TRIAL3

1. George Hemingway (GBR) 2 p.

2. Romeo Piquet (FRA) 12 p.

3. Euan Sim (GBR) 20 p.

19. Edgar García (AND) 94 p.