La pluja interromp el Preeuropeu de 3X3

La pluja caiguda a Pristina (Kosovo) va obligar a aturar el Preeuropeu de bàsquet 3x3 que estaven disputant les seleccions masculina i femenina. De fet, l’aigua va arribar just quan l’equip nacional femení s’estava enfrontant a l’amfitrió, Kosovo, en l’últim partit de la fase de grups, i on les tricolors s’estaven jugant el pas als quarts de final. Andorra havia perdut abans contra Irlanda per 22 a 7 i davant de Xipre per 9 a 16. En el moment de l’aturada per la pluja, les tricolors estaven manant en el marcador davant de Kosovo per 3 a 5.

Pel que fa a l’equip masculí, la pluja va impedir també que disputés l’últim duel de la jornada que l’havia d’enfrontar a Irlanda. Abans, els tricolors van vèncer Malta per 13 a 17 i van caure contra Luxemburg per 14 a 9, seguint encara vius en la lluita per passar a quarts de final.

La competició es reprèn aquest matí amb els duels ajornats i després seran les eliminatòries.