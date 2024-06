Nahuel Carabaña disputarà la final dels 3.000 obstacles

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Nahuel Carabaña disputarà dilluns la final dels 3.000 metres obstacles del Campionat d’Europa d’atletisme, que s’està celebrant a Roma, després d’haver acabat en sisena posició a la sèrie classificatòria d’ahir, aconseguint una fita històrica per a l’atletisme del país, i és que per primera vegada un atleta es classifica per a una final absoluta d’un Europeu (ell mateix ho havia aconseguit en sub 23, en què va ser bronze continental el 2021). El corredor va participar en la segona de les eliminatòries, que va acabar sent la més ràpida de les dues que van disputar-se, i va mantenir-se en tot moment en el grup capdavanter al llarg de la cursa. Després d’un inici contemplatiu per analitzar els rivals i el desenvolupament de la prova, cap a l’equador ja va començar a pujar posicions i va estar durant tot moment entre la quarta i la cinquena posició fins a l’últim tram de la sèrie. Finalment, va ser sisè de la seva eliminatòria amb un temps de 8’22”44 i va assegurar-se així passar a la final, que es disputarà demà a la nit.