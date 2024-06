Mònica Doria no passa a la final de canoa a la Copa del Món de Praga

Mònica Doria no va passar a la final de la Copa del Món de Praga de piragüisme en la modalitat de canoa després d’haver estat 18a a la classificació (només passaven les deu primeres). Una penalització de vuit segons per tocar quatre de les portes del recorregut va deixar la palista sense cap posibilitat, ja que va acabar amb un registre final de 108”36, a 9”80 del primer temps, i a tot just cinc segons del desè lloc, l’últim que donava accés a la final.

Per la seva banda, Laura Pellicer va ser 20a a la qualificació de caiac-cros i avui disputarà les eliminatòries d’aquesta modalitat. La palista va fer un temps de 68”59, a 8”27 del millor crono.