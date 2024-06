Andorra suma tres derrotes en tres partits a Belgrad

detail.info.publicated Redacció Belgrad detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La selecció de rugbi de set va sumar tres derrotes en tres partits a la primera jornada de l’Europeu de l’especialitat en la categoria Conference 1 i es queda així sense cap opció de pujar de categoria. L’ascens era l’objectiu dels isards de cara a aquest Campionat d’Europa, com van admetre abans de marxar cap a Sèrbia, però les tres derrotes seguides van deixar els tricolors sense cap opció.

Andorra va arrencar contra els amfitrions, Sèrbia, en un duel en què va perdre per 5 a 20, i la situació no va millorar gaire al segon, en què tot i la millora ofensiva, no n’hi va haver prou per poder derrotar Bulgària, que va acabar imposant-se per 33 a 21. Ja a la tarda, els de Thibault Renard van encetar la segona fase, contra Dinamarca, sumant la tercera derrota consecutiva després de perdre per 36 a 17. Ja sense cap opció d’ascens a la categoria Trophy, els tricolors tancaran aquest matí (9.00 hores) la segona fase de l’Europeu contra Àustria, mentre que després clouran el Campionat d’Europa amb els partits corresponents a la lluita per definir les posicions entre la cinquena i la novena.