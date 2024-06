Ordino, territori trail

Ordino aplegarà gairebé 3.000 participants en la Trail 100 Andorra by UTMB, la prova de curses de muntanya que es farà la setmana vinent amb sis distàncies disponibles. Aquesta és una de les dues proves supervivents de l’Andorra Multisport Festival que va organitzar el grup Ironman amb el suport del Govern, que sobreviurà en el nou contracte, juntament amb l’Andorra Epic Pyrénées. Després de tres anys d’acord amb la cita multiesportiva, que tenia cinc proves, l’executiu i Ironman han signat ara un nou vincle per als pròxims quatre anys que assegura la continuïtat de l’esdeveniment fins al 2027, però reformulat.

En aquest sentit, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va manifestar que “vam fer autocrítica, revisar les proves que tenien més impacte i impulsar-les més, com la Trail 100 Andorra by UTMB”, i va agregar que “amb més de 3.000 participants ens dona una gran projecció internacional i moltes pernoctacions no tan sols a la parròquia d’Ordino, sinó que genera sinergies amb la resta de parròquies”. En el mateix sentit, el director regional del grup Ironman, Agustí Pérez, va assenyalar que “vam prometre una cursa internacional i hem fet una cursa que ja està en el mapa mundial, en aquestes UTMB World Series, que rep participants de més de 55 nacionalitats diferents”.

I és que Ordino serà entre divendres i diumenge vinent l’epicentre de les curses de muntanya, amb la Trail 100 Andorra by UTMB, que reunirà gairebé 3.000 participants entre les sis distàncies disponibles, totes amb sortida i arribada a la plaça Major d’Ordino. Les curses de 105, 80, 50 i 21 quilòmetres seran classificatòries per a l’Ultra Trail del Mont-blanc, fet que garanteix una gran participació, i a més hi haurà la prova de 10 quilòmetres (familiar) i la cursa infantil, de 0,5 quilòmetres, la Trail Kids, que és l’única de les sis distàncies que encara té inscripcions disponibles.

Dels gairebé 3.000 corredors que hi haurà la setmana vinent a la prova, la majoria seran francesos, amb un 41% dels inscrits, i hi ha prevista l’arribada de persones de 55 nacionalitats diferents. I per això la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, va assenyalar que “és un esdeveniment que ens situa al mapa mundial amb el prestigi d’Ironman”, mentre que el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va destacar que “ens dona una projecció internacional enorme i converteix Ordino en la parròquia referent del trail”. Per últim, el director regional d’Ironman, Agustí Pérez, va cloure que “la d’Andorra s’ha convertit en la cursa més important del món”.