Nou frec a frec entre Toni Bou i Adam Raga a Sant Julià

Andorra acull per 26a ocasió una prova del Campionat del Món de trial a l’aire lliure, TrialGP, en una cita que tindrà com a epicentre Sant Julià de Lòria i on totes les mirades es fixaran en Toni Bou i Adam Raga, en l’enèsim frec a frec entre els dos pilots catalans. Després d’una jornada d’ahir destinada a les verificacions tècniques i administratives i al reconeixement dels diferents punts del circuit i les 12 zones, l’acció comença aquest matí amb l’arrencada del primer pilot a partir de les 9.00 hores. L’arribada està prevista pels volts de les 16.15 hores i l’entrega de premis serà 15 minuts més tard.

El TrialGP d’Andorra tornarà a posar-se com una de les prioritats el respecte pel medi ambient i inclourà el programa KISS de la Federació Internacional, que té com a objectiu l’organització d’esdeveniments sostenibles. Els cònsols major i menor de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat i Sofia Cortesao, van participar-hi.