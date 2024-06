Les seleccions de 3x3 disputen el Preeuropeu de Kosovo

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les seleccions masculina i femenina de bàsquet 3x3 disputen aquest cap de setmana el Preeuropeu de l’especialitat a la capital de Kosovo, Pristina. L’equip femení estarà format per Cristina Andres, Clàudia Brunet, Clàudia Guri i Maria Sobany, i les rivals a la lligueta seran Irlanda, Xipre i Kosovo. Pel que fa a l’equip masculí, els integrants seran Oriol Fernández, Daniel Mofreita, Bruno Bartolomé i Sergi Marín, i els rivals a la fase de grups seran Luxemburg, Malta i Irlanda. Els campions de grups (en masculí i femení) passen directament a semifinals, i el segon i tercer de cada lligueta als quarts de final.

Els tricolors també aprofitaran aquesta nova experiència internacional com a preparació per als Jocs dels Petits Estats que acollirà el Principat l’estiu vinent. La disciplina del bàsquet 3x3 ja va deixar dues medalles a Malta 2023, amb la plata aconseguida per la selecció femenina i el bronze obtingut pel conjunt masculí.