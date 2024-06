Doria i Pellicer no entren a la final de caiac a Praga

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Mònica Doria i Laura Pellicer no van assolir la classificació per a la final de caiac de la Copa del Món de piragüisme en eslàlom a Praga. Degut al fort cabal del riu es va canviar el format habitual de competició, i de la prèvia i semifinal va passar-se a fer una sola baixada, on les deu millors entraven a la final. Però cap de les dues palistes de la federació van tenir el seu dia, i el 23è lloc de Doria i el 48è de Pellicer van deixar-les sense opcions de ser a la final.

En el cas de Doria, va acabar força lluny de les millors, a 11”63 de la primera classificada, després de sumar dos segons de penalització, mentre que Laura Pellicer va quedar-se sense cap opció després de saltar-se la setzena porta i rebre 50 segons de penalització. Finalment, va acabar a 65”45 del millor registre.

Totes dues competiran avui, però en disciplines diferents. Doria disputarà a les 8.33 hores les eliminatòries de canoa, i si acaba entre les deu millors també participarà en la final a partir de les 11.34 hores, mentre que Pellicer farà l’assaig de caiac-cros a partir de les 17.15 hores al canal de Praga.