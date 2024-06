Prop de 3.000 participants a la Trail 100 Andorra

detail.info.publicated Redacció Ordino detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Trail 100 Andorra by UTMB que tindrà a Ordino com a epicentre la setmana vinent tindrà prop de 3.000 participants entre les cinc curses adultes, i la prova infantil. Després d'uns anys emmarcada dintre de l'Andorra Multisport Festival que organitzava el grup Ironman amb el suport de Govern, la cursa de muntanya és una de les dues proves que es mantindrà independent, i que ha esgotat les inscripcions de cara a aquesta edició per a les curses d'adults. Totes les arrencades i arribades seran a la plaça Major d'Ordino, i les distàncies de 105, 80, 50 i 21 quilòmetres seran classificatòries per a l'Ultra Trail del Montblanc.

La cònsol Major d'Ordino, Maria del Mar Coma, ha assenyalat que "és un esdeveniment que ens posa al mapa mundial", mentre que el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha afirmat que "ens dona una projecció internacional enorme, i converteix a Ordino en la parròquia referent del trail". Per últim, el director regional d'Ironman, Agustí Pérez, ha destacat que "la d'Andorra s'ha convertit en la cursa més important del món".

A nivell de dades, la participació està ara en les 2.800 persones, i encara resten inscripcions disponibles a la Trail Kids. La majoria dels participants (el 41%) seran francesos, i hi haurà representants corredors de 55 països diferents.