Berto Rosas no podrà disputar el segon amistós de la selecció absoluta després de patir una contusió al quàdriceps que ja va evitar que estigués disponible contra Espanya. El davanter seguirà a la concentració per recuperar-se i Koldo Álvarez no convocarà ningú per substituir-lo.