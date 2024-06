Els ‘isards’ van a Belgrad amb l’objectiu de l’ascens

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La selecció masculina de rugbi de set disputa aquest cap de setmana l’Europeu en categoria Conference 1 a Belgrad, Sèrbia. Els tricolors jugaran a la fase de grups contra els amfitrions i també davant de Bulgària. Després del cinquè lloc de l’any passat, també a Belgrad, l’objectiu per enguany serà pujar a la categoria Trophy, igual que va fer l’equip femení la temporada passada. Sota la batuta de Thibault Renard com a seleccionador, la convocatòria està formada per Pep Arasanz, Adrià Bonell, Martí Casals, Nil Correia, Sam Franken, Ian Granyena, Joan Pérez, Jan Pujol, Marc Pujol, Nicolás Ruiz, Nil Tomé i Dan Wallis.