5.500 espartans a Encamp

Encamp tornarà a ser aquest cap de setmana Esparta amb la presència d’unes 5.500 persones en el marc de l’Spartan Race Encamp Andorra, que arriba per novena ocasió al país i que tornarà a tenir l’epicentre per cinquè cop al centre de la vila, després d’uns primers anys amb Grau Roig com a punt neuràlgic de l’esdeveniment. L’acció arrencarà avui amb l’Spartan Kids, una prova gratuïta destinada als joves d’Encamp i el Pas de la Casa que reunirà un miler d’infants entre les 10.00 i les 12.00 hores. Demà i diumenge serà el torn dels adults, amb 4.500 participants en les diferents curses que s’aniran fent al llarg del cap de setmana (súper, esprint, beast i ultra), totes amb inici al futur nou aparcament del carrer Prat de l’Areny (al costat del parc de l’Ossa) i amb les arribades a l’aparcament de Sant Miquel.

El cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, va congratular-se pel retorn d’una prova que “aporta gent a la parròquia, i un valor de riquesa i feina als diferents sectors”, a més de destacar que “és important que el comú sigui present per fomentar esdeveniments com aquest en els mesos de temporada baixa”. En la mateixa línia, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va destacar que “Andorra Turisme aposta per aquesta prova perquè es reverteix en una part del país, també a les parròquies veïnes, i es genera gran riquesa”, i va detallar que dels 4.500 participants de les curses del cap de setmana, un 97% són turistes, i segons dades d’edicions anteriors, venen amb una mitjana de 3,2 persones i fan 2,2 nits d’estada al país. Tot això, amb una aportació econòmica propera als 300.000 euros, 80.000 d’Andorra Turisme i la mateixa quantitat del comú d’Encamp, a més de la resta en aspectes logístics.

El director de la cursa, Ángel Sanz, va destacar que “la cursa és diferent any rere any i això ho fa únic perquè no és fàcil tornar un altre any al mateix lloc i que no sigui igual”, i va valorar que “a cap lloc la col·laboració publicoprivada és tan eficaç com aquí”. Per últim, va destacar que “potser en algun moment hem de posar un límit en la línia que es marca el país en general, perquè tots volem turisme de qualitat i que valori això i ho posicioni bé com fins ara, i aquí hem de seguir”.

Pel que fa a les afectacions, a partir de les 9.15 hores l’avinguda Joan Martí del Prat de Genil als Arínsols serà exclusivament per a vianants. Des del comú s’habilita un aparcament especial a la carretera Vila-Beixalís, i el de les Feixes a la zona del Funicamp per a caravanes. La resta funcionaran amb normalitat a excepció del de Sant Miquel.