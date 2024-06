La novena Spartan Race rebrà a més de 5.500 corredors

detail.info.publicated Redacció Encamp detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La novena edició de la Spartan Race Encamp Andorra reunirà a unes 5.500 persones aquest cap de setmana a la parròquia encampadana. L'acció s'obrirà avui amb la disputa de la cursa Kids, on un miler d'escolars d'Encamp i el Pas de la Casa disputaran una prova d'entre un i tres quilòmetres, i el plat fort arribarà amb les curses Super, Beast, Ultra i Sprint el cap de setmana amb 4.500 corredors. Les sortides tindran lloc des del futur nou aparcament del carrer Prat de l’Areny, just al costat del parc de l’Ossa, mentre que les arribades seran a l’aparcament de Sant Miquel

Des del comú encampadà, el cònsol Menor, Xavier Fernàndez, ha destacat que "s'ha convertit en una de les cites més esperades pels veïns, comerços, hotelers i restauradors de la parròquia", i ha destacat "el valor i la riquesa que aporta l'Spartan als diferents sectors d'Encamp". De la seva banda, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha assenyalat que "la col·laboració entre Spartan i el comú per fer d'aquest esdeveniment tot un èxit, amb un format que no para de créixer a causa de ser una modalitat d'esport amb una tendència positiva", a més de recordar que la prova "repercuteix ja no sols a Encamp, sinó també a altres parròquies, deixant 2,2 nits de mitjana de pernoctació".

Afectacions en trànsit i aparcaments

L'arribada de la cursa provocarà també afectacions al trànsit i als aparcaments del a parròquia, el primer serà demà cap a les 9.15 hores del matí (després de que els nens i nenes entrin a les escoles) quan es convertirà en zona de vianants l'avinguda Joan Martí, aproximadament des del Prat de Genil fins a Arínsols. A més, La zona del Prat de Baró també es veurà afectada per la col·locació d'obstacles, i des del comú s'ha habilitat un aparcament especial per l'Spartan a la carretera Vila-Beixalís, l'aparcament de les Feixes a la zona del Funicamp per a caravanes, i la resta funcionaran amb normalitat, exceptuant l’aparcament de Sant Miquel que acollirà les arribes i per tant, no estarà operatiu.