Mònica Doria afronta demà la Copa del Món de Praga

Després de la darrera participació en el Campionat d’Europa de Tacen, a Ljubljana (Eslovènia), on va fregar el podi, Mònica Doria entra demà en competició, en la modalitat de caiac, a la Copa del Món de Praga. Tal com va passar a l’Europeu de Tacen, el fort cabal del riu farà que en lloc de quatre dies de competició siguin tres i no hi haurà dues classificatòries –semifinal i final, sinó que es farà en una sola baixada. Demà se celebrarà la classificatòria de caiac, dissabte la de canoa i diumenge es farà la de caiac cros, però Doria no hi participarà en tenir ja el bitllet olímpic.