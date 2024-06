Alain Bonell s’incorpora a l’equip tècnic del VPC

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El sènior masculí del VPC Andorra segueix la feina als despatxos i incorporant noves peces al nou projecte de cara a la temporada vinent, a la Divisió d’Honor B espanyola. La setmana passada el club tricolor va confirmar la designació de Gerard Menardia com a delegat d’equip i la continuïtat de Dani Raya com a màxim responsable de la banqueta. Ara, el VPC anuncia que Alain Bonell s’incorpora a l’equip tècnic liderat per Raya. En un comunicat, l’entitat assegura que Bonell és “un gran professional de l’educació, gran jugador i amb una gran visió estratègica del joc”. A més, l’entitat tricolor va anunciar tres noves incorporacions a la plantilla per a la pròxima temporada, la dels internacionals Adrià Calvo, Hugo Llata i Galdric Calvet.