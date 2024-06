La selecció es desfà a la segona part contra Espanya (5-0)

La selecció ha perdut al Nuevo Vivero de Badajoz davant Espanya per 5 a 0, en un partit resolt a la segona part i després d'una posada en escena sòlida i resistent del combinat tricolor. Només Ayoze, amb un gol al minut 24 i algunes escaramusses de Morata, han inquietat Andorra al primer acte on ha pogut mantenir a distància a la Roja. A la represa, però, l'entrada d'Oyarzábal ha desmuntat Andorra i l'extrem de la Reial Societat ha signat un hat trick en 20 minuts que han definit el partit. Ferran Torres ha posat el resultat definitiu poc després de l'entrada a la gespa de Ludo, que ha disputat els darrers minuts amb la selecció i tanca una etapa de 47 partits com a internacional des del 2005. La selecció disputarà el darrer partit d'aquesta finestra internacional d'amistosos el dimarts contra Irlanda del Nord.