Patrick Toussaint, fora del consell de la FIS

En el marc del congrès de la Federació Internacional d'Esquí (FIS) que se celebra a Reyjkavík i l'endemà del cop rebut per la candidatura d'Andorra 2029 en quedar-se sense el Mundials, l'esquí del país ha rebut un altre revès. Patrick Touissant, fins ara únic representant andorrà al consell de la FIS, ha quedat fora del comitè per als propers anys. En la votació per a l'elecció dels nous integrants del Council Member de la FIS, on Touissant n'ha format part en els darrers dos anys, l'andorrà ha recollit 73 vots, sent penúltim, i amb una xifra insuficient per superar el representant de Liechtenstein -l'altre petit estat- Alexander Ospelt que n'ha rebut 74 suports. Touissant només ha rebut més vots que els representants de Geòrgia i Portugal.