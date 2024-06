L’FC Andorra té una vintena de jugadors amb contracte en vigor

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’estiu serà intens a les oficines de l’FC Andorra, i és que més enllà de tot el que acabi passant a l’Estadi Nacional, en l’àmbit esportiu també hi haurà una riuada de moviments. El conjunt tricolor té 20 futbolistes amb contracte en vigor, però tot fa pensar que bona part d’aquests jugadors no seguiran la pròxima temporada vestint la samarreta de l’FC Andorra. A més, s’ha d’afegir els que no tenen vincle per al curs vinent, Iker Benito, Scheidler, Lobete i Karrikaburu, que clouen les seves cessions, i els que acaben contracte amb el club aquest 30 de juny: Bover, Martí Vilà, Vilanova, Pombo, Pastor, Pampín, Diego González i Ivan Gil.