Chumi Ortega arriba “supercontent i il·lusionat” al MoraBanc

Chumi Ortega va mostrar-se “supercontent i il·lusionat” d’arribar al MoraBanc Andorra una vegada confirmat el seu fitxatge pel club tricolor per a les dues pròximes temporades. En un vídeo a les xarxes, l’escorta murcià va afirmar que està “supercontent i il·lusionat d’iniciar aquesta aventura amb tots vosaltres”, a més d’estar “superagraït per aquesta oportunitat de seguir creixent a la meva carrera de la mà del MoraBanc Andorra”. Per últim, l’exjugador del Zunder Palència va manifestar que està “desitjant veure-us a tots a la bombonera. Mai por!”.

Ortega ha jugat les tres últimes temporades al Zunder Palència, dues a la LEB Or i l’última a l’ACB, on va disputar 34 partits, amb una mitjana de 4,8 punts, 4,1 rebots i 6,7 de valoració mitjana per duel. L’escorta havia jugat a Alacant, Albacete i Múrcia abans d’anar a Palència.