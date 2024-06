Andorra, sense opcions (1-5)

La selecció femenina no va trobar cap resposta i va claudicar davant la líder del grup C3 del Preeuropeu, Montenegro, per 1 a 5, en un partit sense gaire història. Tot i la superioritat manifesta i irrefutable del combinat balcànic, les tricolors van mostrar-se com un bloc valent, treballant la pressió fins al final malgrat el resultat i fent un pas més en aquesta etapa d’aprenentatge.

El primer cop ja va arribar als 50 segons de partit amb un gol de Kuc i, cinc minuts després, la mateixa jugadora va anotar el 0 a 2, parcial que va obligar Andorra anar a remolc des de les primeres bategades. Sense temps gairebé per parpellejar va arribar, de la manera més inopinada, la rèplica tricolor. Erica Gonçalves va aprofitar un rebuig per, des de la zona de tres quarts, etzibar un xut que es va colar per l’escaire deixant Krstovic sense resposta (1-2). Desic, abans del descans, va fer el tercer per a Montenegro i la situació ja es traduïa en resistència davant l’allau balcànica. En dos minuts, ben entrada la represa, les noies de Mirko Maric van arrodonir el resultat definitiu amb dues fogonades més. Djokovic (56’) i Bulatovic (58’) van acabar d’escenificar la superioritat i d’ensorrar una selecció que, tot i la golejada, va acabar amb el cap ben alt.

Andorra tanca la finestra i reprendrà la fase de classificació de l’Europeu femení el pròxim 12 de juliol visitant l’altra potència del grup, Grècia, i rebent al Nacional el dia 16 les illes Fèroe.

LA SELECCIÓ MASCULINA S'ENFRONTA A ESPANYA EN EL COMIAT DE LUDO La selecció masculina absoluta s’enfrontarà aquesta nit a Espanya (21.30 hores, Nuevo Vivero de Badajoz) en un duel especial, i és que més enllà de tot el que suposa enfrontar-se al país veí del sud, el matx d’aquesta nit servirà per acomiadar Ludo Clemente. El migcampista ja va dir adeu al futbol de clubs amb la victòria a la final de la Copa Constitució amb la UE Santa Coloma fa uns dies i avui posarà el punt final a la seva carrera amb el combinat nacional, amb el qual ha disputat fins ara 46 partits des del debut, el 12 d’octubre del 2005, en un duel entre els tricolors i Armènia a l’Estadi Comunal de la fase de classificació per al Mundial del 2006.



Pel que fa al duel d’aquesta nit, serà el primer dels dos partits de preparació de la selecció espanyola de cara a l’Eurocopa d’Alemanya, que arrencarà el 14 de juny. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, no tindrà encara Carvajal, Nacho i Joselu, després de guanyar la Champions amb el Madrid, ni Laporte, que encara no s’ha incorporat des de l’Aràbia Saudita. Andorra s’enfrontarà dimarts vinent a Irlanda del Nord.