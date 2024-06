Ramon Calderé no seguirà a la UE Santa Coloma

Ramon Maria Calderé no seguirà com a entrenador de la UE Santa Coloma després que tècnic i entitat no assolissin un acord per renovar el contracte, segons va comunicar ahir el club a les xarxes socials.

Tot i guiar l’equip groc-i-negre al seu primer títol de Lliga Multisegur Assegurances i guanyar també la Copa Constitució, el tècnic català no serà l’encarregat de dirigir la UE Santa Coloma a la prèvia de la Lliga de Campions. Des del club van agrair “la seva professionalitat i dedicació”, a més de mostrar-se “eternament agraïts” per aconseguir el primer doblet.