"Optimisme contingut" a Andorra 2029 hores abans de l'elecció

La candidatura d'Andorra 2029 per acollir el Campionat del Món d'esquí alpí afronta les últimes hores abans de l'elecció de la seu amb un "optimisme contingut", segons va assenyalar el director general de la candidatura, David Hidalgo. La delegació andorrana formada pel cap de Govern, Xavier Espot, els cònsols majors de Canillo, Jordi Alcobé, i de la Massana, Eva Sansa, a més del gerent de la FAE, Carles Visa, i David Hidalgo, ja es troben a Reykjavík, on aquesta nit es decidirà qui és l'amfitrió del Mundial. Sobre les possibilitats de que el Principat sigui l'opció escollida, Hidalgo ha assenyalat que "hi ha un optimisme contingut sobretot pel respecte als dos rivals que són molt potents", i ha afegit que "la candidatura d’Andorra és sòlida, molt treballada, és la segona vegada que la presentem amb molta experiència. Contenim l’emoció però creiem que aquesta vegada ens ho hem ben guanyat i ens ho mereixem”.

L'elecció de la seu es farà a l’edifici Harpa Concert Hall Conference Center de Reykjavík dintre del del 55è Congrés anual de la FIS. Els tres candidats (Andorra, Narvik i Val Gardena) tindran deu minuts per presentar el seu projecte, i cinc més per respondre preguntes. Val Gardena obrirà el foc a les 18.30 hores (hora andorrana), a les 18.50 h serà el torn d'Andorra, i acabarà Narvik a les 19.10 h. Tot seguit, els 18 consellers de la FIS, inclòs el vicepresident de la FAE Patrick Toussaint, i els dos representants dels atletes escolliran entre les tres candidates, i cap a les 21.00 hores està previst l'anunci de la seu del Campionat del Món d'esquí alpí del 2029. A la sala d'actes del Prat del Roure d'Escaldes-Engordany podrà seguir-se en directe la retransmissió de la votació, que també s'emetrà a DiariTV.