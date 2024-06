El Mundial de Pal Arinsal vol arribar a un mínim de 150 voluntaris

L’organització del Campionat del Món de BTT que acollirà Pal Arinsal entre el 26 d’agost i l’1 de setembre es marca com a objectiu reunir un mínim de 150 voluntaris de cara a l’esdeveniment per poder garantir el bon desenvolupament de les curses. Aquesta serà la segona ocasió en què el Mundial arribi a Andorra, però a diferència del que va passar el 2015, enguany es disputaran fins a cinc modalitats diferents (cross-country olímpic, cross-country short track, e-bike, cross-country relay i descens), amb fins a 17 finals que es desenvoluparan íntegrament al sector de Pal.

La data límit per inscriure’s com a voluntari és el 9 de juny a les 20.00 hores i aquells interessats a fer-ho tenen disponible un formulari al lloc web del Campionat del Món. Els voluntaris rebran d’obsequi la vestimenta necessària per a aquesta edició, vals de compra i altres regals que s’anunciaran als voluntaris un cop inscrits.