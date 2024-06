El MoraBanc fa oficial el fitxatge de Chumi Ortega

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra va anunciar la primera incorporació del proper curs, l’escorta espanyol Chumi Ortega, que signa dues temporades amb l’entitat tricolor. Ortega, d’1,90 d’alçada i nascut fa 26 anys a Yecla (Múrcia), ha militat els tres últims cursos al Zunder Palència, dos a la LEB Or i l’últim a l’ACB, on va disputar 34 partits, amb una mitjana de 4,8 punts, 4,1 rebots i 6,7 de valoració. El director general del MoraBanc, Francesc Solana, va comentar que Ortega “ha tingut una trajectòria molt bona al Palència, on l’hem patit les darreres dues temporades”, i va afegir que “ens pot aportar molta solidesa en l’aspecte defensiu, com a especialista que és. Té molt esperit i capacitat de lluita”.