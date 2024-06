La FIS decideix avui si Andorra acull el Mundial del 2029

Amb tota la feina tècnica feta, estudiada i repassada, la delegació de la candidatura d’Andorra 2029 ja es troba a Reykjavík disposada a encreuar els dits i a gestionar de la millor manera els nervis i l’alea jacta est que suposa l’arribada del gran dia. L’edifici Harpa Concert Hall Conference Center de la capital islandesa, en el marc del 55è congrés anual de la FIS, acollirà la designació de la seu del Campionat del Món d’esquí alpí del 2029. El gran somni d’Andorra pot començar aquest vespre i les il·lusions i tota la feina feta en els darrers quatre anys –el cop de la no elecció del 2027 ha servit per preparar-se millor– vol abraçar la sort definitiva i el crit d’alegria de tot un país. Les rivals seran Narvik (Noruega), que també repeteix proposta, i Val Gardena (Itàlia), que planteja un projecte ambiciós que du el segell de seu clàssica de la Copa del Món. Cap de les dues, però, pot exhibir el tret diferencial de tenir un país sencer darrere d’una candidatura.

“Anirà tot molt ajustat, però tenir opcions per passar a la segona volta ja és molt i crec que en tenim”

Patrick Toussaint, Membre del consell de la FIS



“És el nostre moment i hem demostrat ser un referent en organització amb molts anys de trajectòria”

Carles Visa, Gerent de la FAE



Ara és el torn de tocar la fibra als membres de la federació internacional, de mostrar el vessant més emocional de la candidatura, i aquest és un dels aspectes que la delegació andorrana té subratllats en vermell. El membre del consell de la FIS Patrick Toussaint va explicar al Diari abans d’agafar l’avió cap a la capital islandesa que “el fet de poder estar com a aspirant i amb opcions de passar a la segona volta ja és molt. A la segona, amb dues candidatures, ja serà una guerra”. A l’hora de definir les opcions andorranes, Toussaint va reconèixer que “és difícil fer travesses, anirà tot molt ajustat. Un terç crec que els tenim i com que a la primera volta quedarà el vot més dividit, la clau serà saber negociar amb la candidatura que no accedeixi a la final”. El dirigent va remarcar que “hem de ser optimistes perquè la voluntat de la FIS els darrers anys era obrir-se més al mapa mundial i de les tres candidatures som la més diferent a l’hora d’apostar per noves destinacions”. Per part seva, Carles Visa, gerent de la FAE, va destacar el fet que Andorra sigui, ara per ara, “referent en organització”, i per això va recalcar la idea que “ara és el nostre moment”. Una afirmació reforçada per la capacitat organitzativa que ha demostrat el país al llarg dels últims anys i, a més, del retorn dels missatges que es reben per part dels atletes, equips o tècnics de la FIS: “Són molts anys de trajectòria en les Copes del Món i les Copes d’Europa. Hem anat complint totes les etapes, i ara és la FIS qui s’ha de posicionar”, va asseverar Visa abans de viatjar.

PRESÈNCIA D’ESPOT

El cap de Govern, Xavier Espot, serà a Reykjavík i tindrà un paper molt rellevant en la presentació davant del consell de la FIS. L’acompanyaran David Hidalgo i Elisabeth Pérez, director general i directora de màrqueting de la candidatura, respectivament. Cada candidatura disposarà de 10 minuts per a l’exposició del projecte. Primer ho farà Val Gardena a les 16.30 h, seguit d’Andorra a les 16.50 h i Narvik (17.10 h). Estan cridats a la votació 20 membres del consell de la FIS, 18 consellers, entre els quals l’andorrà, Patrick Toussaint –vicepresident de la FAE–, i dos representants dels atletes.