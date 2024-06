Mas convida el rugbi a continuar a Encamp però sense exclusivitat

El comú d’Encamp segueix ferm en la intenció d’obrir la porta a la continuïtat del VPC Andorra a Prada de Moles, però sense atendre l’exclusivitat de l’ús de la instal·lació que demana l’esport de l’oval. Res nou respecte a la darrera trobada que van mantenir les parts, en què la cònsol major, Laura Mas, ja va traslladar la impossibilitat que Prada de Moles sigui utilitzat per una sola disciplina esportiva.

“La petició que el rugbi ens va fer d’exclusivitat és del tot impossible”

Laura Mas, Cònsol major d’Encamp





En una entrevista al programa de Diari TV Parlem-ne, Mas va explicar que “el comú d’Encamp ha complert amb els dos anys de conveni i ens hem posat en disposició del rugbi per ampliar, si calgués, aquest acord i poder fer les adaptacions entre el futbol i el rugbi”: En aquest sentit, la cònsol encampadana va afegir que “el comú els ho posarà fàcil i no hi hauria cap problema”, tot i insistir que “l’exclusivitat que demanen, per part nostra, és impossible perquè també donem servei a altres clubs i entitats de la parròquia. Esperem que tots els implicats arribin a un acord al més aviat possible”. Mas sí que va deixar clar que “si així ho desitgen, el rugbi podrà seguir un any més a Prada de Moles, però, lògicament, no obligarem ningú a romandre allà on no vulgui estar”. La cònsol va fer referència en aquest punt a la decisió inamovible de Rugby Andorra de deixar Encamp i tornar a ocupar l’Estadi Nacional a partir de l’1 de juliol, i va apuntar que “estem agraïts al VPC perquè ha ajudat a fer que la parròquia estigui viva en l’àmbit esportiu”. Ara bé, tot i això, a la pregunta de si al comú li agradaria que el rugbi romangués a Prada de Moles, Mas va destacar que “a Encamp li agradaria tenir ocupada la instal·lació els set dies de la setmana amb diferents instal·lacions esportives”, i va assegurar que el recinte encampadà “estarà ple d’activitat, amb o sense el rugbi”.

“Prada de Moles seguirà plena d’activitat, amb o sense el rugbi”

Laura Mas, Cònsol major d’Encamp



La cònsol major va confirmar que es faran millores a Prada de Moles, que preveuen la graderia, la coberta “i altres inversions que deuen pujar prop del milió i mig d’euros”.