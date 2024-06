Andorra vol millorar la imatge davant Montenegro

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La selecció femenina rep aquesta tarda (19.00 h) Montenegro, la líder del grup C3, en la quarta jornada de la fase de classificació del Campionat d’Europa. Després d’encaixar la tercera derrota de la lligueta a Torshavn contra les illes Fèroe (4-0), les noies d’Albert Panadero esperen poder donar una millor versió i complicar la vida a les balcàniques. El seleccionador va reconèixer que “a nivell de resultats és evident que no ha estat un bon inici de Preeuropeu, però ja vam dir que era una fase per créixer i per evolucionar. Estem en un procés positiu i anem fent passes progressives”. Per part seva, Míriam Tizón va comentar que “hem de ser més fortes a pilota aturada i més consistents en les ajudes”. Marina Fernández, Noa Gallinat i Lucía Culleres tornen a la llista i cauen per sanció Aitana Colobrans, Neus Rosas i Íria Domínguez.