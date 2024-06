Andorra no acollirà el Mundial del 2029

Els assistents reben la notícia que Andorra no serà la seu dels Mundials d'esquíFernando Galindo

Andorra no serà la seu del Campionat del Món del 2029 d’esquí alpí. Els membres del consell de la FIS no han escollit la proposta del país, i el Mundial del 2029 es farà a Narvik (Noruega). Després de no haver aconseguit ser seu al 2027, la candidatura ho havia tornat a intentar al 2029, però tampoc ha estat la candidatura escollida. Més d'un miler de persones han seguit el veredicte de la designació al Prat del Roure.

L'esquiador Joan Verdú seguint els resultats a Prat del RoureFernando Galindo

Autoritats seguint la retransmissió a Prat del RoureFernando Galindo