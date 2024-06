Valoració positiva de la FAN de l’Open d’Andorra

La Federació Andorrana de Natació va fer una valoració positiva de l’Andbank Open d’Andorra celebrat el cap de setmana als Serradells. El director tècnic de l’ens, Alfonso Maltrana, va destacar que “hem fet un salt endavant a nivell organitzatiu començant a treballar en els Jocs de l’any vinent”, i va afegir que “a més, la major part dels nostres nedadors absoluts han vingut, i ha estat fantàstic perquè siguin el model per als joves”. Per últim, va afirmar que “el balanç no pot ser més positiu, i ens congratulem de poder estar tot l’equip nacional en aquesta ocasió”.