El MoraBanc fitxa a Chumi Ortega

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha tancat la primera incorporació de la temporada, l'escorta espanyol Chumi Ortega, que signa dues temporades amb l'entitat tricolor. Ortega, d'1,90 d'alçada i nascut fa 26 anys a Yecla (Múrcia), ha militat els tres últims cursos al Zunder Palència, dos a la Leb OR, i l'últim a l'ACB, on va disputar 34 partits. En aquests duels va fer una mitjana de 4,8 punts, 4,1 rebots i 6,7 de valoració en gairebé 21 minuts per matx. Es tracta d'un jugador amb lluita i entrega a pista, on destaca pel seu sacrifici des del treball defensiu.

El director general del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, ha assenyalat sobre la seva incorporació que "és un jugador que el fitxem després d’una trajectòria molt bona en un club com Palència, on l’hem patit les darreres dues temporades”, i ha afegit que "ens pot aportar molta solidesa en l’aspecte defensiu, com a especialista que és. Té un esperit i una capacitat de lluita que contagia als seus companys”. Per últim, ha afirmat que "esperem que sigui una de les peces que més s’identifiqui amb la gent que ve a la Bombonera, que ben segur se l’estimaran veient el seu sacrifici”.