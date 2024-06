Mònica Doria cau als vuitens en caiac cros

Mònica Doria va caure eliminada als vuitens de final en caiac cros a la Copa del Món d’Augsburg. La palista havia obtingut el 19è millor temps a la baixada classificatòria (entraven les 20 primeres i les 12 següents millors classificades dels països que no tinguessin representació a les eliminatòries) amb un registre de 83”00 que va deixar-la a 4”73 del millor crono, obra de Kimberley Woods.

Doria va quedar enquadrada a la quarta sèrie de vuitens de final juntament amb Klaudia Zwolinksa (Polònia), Elena Lilik (Alemanya) i Emilie Armani (Equador), i va acabar sent tercera a la seva baixada, cosa que la deixava sense opcions de passar als quarts de final ni de sumar la segona medalla del cap de setmana després del bronze en canoa. També va disputar la competició de caiac cros Laura Pellicer, que va ser 26a a les qualificacions a dos segons del 20è lloc, i no va poder passar a les eliminatòries de la tarda.

La Copa del Món no s’atura, i aquesta mateixa setmana hi haurà la segona cita del curs a Praga amb l’inici de la competició prevista per dijous amb les eliminatòries de caiac.