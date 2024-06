Sisena plaça d’Ariadna Fenés a l’skyrace de Hochköing

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ariadna Fenés va ser sisena a l’Skyrace de Hochköing, prova puntuable per la Copa del Món de curses de muntanya que va disputar-se ahir a la localitat austríaca de Maria Alm. La duresa del traçat, ja de per si extrema amb 31,2 quilòmetres i 2.580 metres de desnivell positiu, va veure’s incrementada encara més a causa de les condicions meteorològiques al país austríac, amb un fred i una pluja intensa que van posar a prova els competidors de més de 30 països diferents.

Fenés va completar el traçat dins del Top-10 amb una espectacular sisena posició, i completant els 31 quilòmetres del circuit en un temps total de 4 h 29’44”, entrant a 22 minuts de la vencedora de la prova, la nord-americana Hillary Gerardi, que va estar acompanyada al podi per la francesa Iris Pessey, i per la romanesa Ingrid Mutter. Fenés ja havia estat dins del Top-10 a l’anterior edició, on va ser cinquena, i enguany, en un traçat diferent, va poder rebaixar en cinc minuts el temps del curs anterior i va poder repetir entre les deu millors classificades.

També va entrar al Top-10, en aquest cas de la cursa masculina, Marc Gasa, que va aconseguir un meritori desè lloc. L’atleta de la federació va completar el traçat amb un registre de 3 h 36’04”, a 21 minuts del vencedor de la prova, l’italià Lorenzo Beltrami, que va estar acompanyat al podi pels seus compatriotes Daniel Antonioli i William Bofelli. Gasa, que l’any passat havia estat 13è a l’Skyrace de Hochköing, va millorar el seu resultat anterior.

L’equip nacional atura ara uns mesos les competicions internacionals abans d’afrontar el tram final de curs amb, entre d’altres, el Campionat del Món.