L’FC Andorra vol abandonar el futbol professional amb el cap alt

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra tanca aquesta tarda la temporada i la seva primera aventura al futbol professional espanyol rebent el Racing de Ferrol a les 16.15 hores a l’Estadi Nacional. Tot i no tenir res en joc, almenys a nivell classificatori, després del descens de la setmana passada a Oviedo, des de l’entitat volen acabar aquesta experiència a Segona Divisió amb el cap ben alt.

“És important acabar d’una manera correcta davant de la nostra gent”

Ferran Costa, Entrenador de l’FC Andorra



En aquest sentit, el tècnic Ferran Costa va manifestar que “és important acabar d’una manera correcta davant de la nostra gent, a qui ens devem i que han patit molt aquesta temporada”, a més d’agregar que “afronto el partit amb la màxima responsabilitat”, i que “jo no vinc a perdre el temps i quan jugo un partit és per guanyar-lo”. Preguntat pel futur, Costa va assenyalar que “no era el moment ara de parlar-ne” i va cloure que “hi ha coses que són innegociables, per mi estar aquí és molt important i hi ha una única manera, que és defensant els colors fins al final”.