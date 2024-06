La FAN esgota les opcions de ser a París

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La piscina del Centre Esportiu dels Serradells acull aquest cap de setmana l’Andbank Open d’Andorra de Natació amb la presència de bona part de l’equip nacional, en un dels assajos de cara als Jocs dels Petits Estats que es faran d’aquí a menys d’un any al país. Però més enllà de la competició en si, en el rerefons del cap de setmana hi ha la decisió, de nou, del COA, de no aprofitar les places d’universalitat de cara a París 2024 i deixar la natació sense representació per segons Jocs Olímpics consecutius. Tot i ser conscients de la dificultat, des de la FAN encara no donen per perduda la possibilitat de ser a París i està dialogant amb el COA amb l’objectiu de poder canviar la determinació presa pel comitè olímpic. En tot cas, la decisió ha d’arribar properament, perquè el 24 de juny és la data límit perquè l’organisme olímpic pugui demanar les places d’universalitat. Abans d’aquesta data límit, els nedadors del país podran seguir carregant d’arguments el COA perquè ho faci en dues grans cites, l’Europeu que es farà a Belgrad del 17 al 23 de juny, i el Campionat d’Espanya que se celebrarà a Palma entre del 18 i el 22 d’aquest mes.

Els nedadors de l’equip nacional presents al país per disputar l’Open Andbank van referir-se també a la situació, i Nàdia Tudó va assenyalar que “hi ha converses i estem intentant passar aquests missatges i espero que arribi”, a més d’afegir que “el fet que ens hagin donat les beques a mi i el Tomàs vol dir que hi ha hagut una recerca al darrere i una consideració que comptem amb el nivell per tenir aquesta beca. Aquesta beca no es regala”. A més, la nedadora va cloure que “s’ha de tenir en consideració el nivell d’aquestes mínimes i no s’ha de comparar amb altres esports i és important donar aquest missatge i fer entendre la dificultat”. De la seva banda, Bernat Lomero va afirmar que “les exigències han de correspondre als nostres recursos, ja que l’estil de vida d’un nedador amb mínima olímpica és molt diferent a la d’un nedador andorrà”, mentre que Patrick Pelegrina va afirmar que “les mínimes abans eren realitzables, ara és gairebé una bogeria, n’hi ha pocs que les poden aconseguir”.