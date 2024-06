Bronze de Doria a la Copa del món d'Augsburg

Mònica Doria va aconseguir el primer podi internacional de la temporada al ser tercera en la modalitat de canoa a la primera Copa del Món de piragüisme en eslàlom celebrada a la localitat alemanya d’Augsburg. En un canal exigent, la palista va poder millorar la cinquena posició que havia aconseguit al matí a la semifinal, fins a endur-se la medalla de bronze només al darrere de Jessica Fox i de Núria Vilarrubla. Així doncs, després de quedar-se a tocar de les medalles a l’Europeu, l’esportista va demostrar que està en un bon moment de forma en un tram de competició important, i a menys de dos mesos de la gran cita de la temporada, els Jocs Olímpics de París, que se celebraran a finals de juliol.

Doria va arrencar la semifinal la 26a, i va poder entrar entre les cinc primeres després de fer un temps final de 117”07 (inclosos sis segons de penalització per tocar les portes 7, 16 i 20), acabant a 2”86 del millor registre, obra de la brasilera Ana Satila. El canal alemany tenia unes condicions exigents i complicades, com va demostrar la vigent campiona olímpica i finalment guanyadora de la prova, Jessica Fox, que va ser desena a la semifinal i va quedar-se a tot just una dècima de quedar fora del Top-10.

Ja a la gran final, Doria sortia la sisena i va fer un primer parcial, deixant-se només 0”60 respecte al millor temps. En el segon va anar perdent temps, inclosa una penalització de dos segons per tocar una de les portes, passant a 4”38 del millor temps, i va quedar-se a 5”39 al tercer punt cronometrat. Al tram final va tornar a tocar una altra porta, i va creuar la línia de meta amb un temps total de 119”19, a 8”51 de la vencedora, l’australiana Jessica Fox, i a menys de mig segon de la seva companya al Club Cadí Canoe-Kayak, Núria Vilarrubla. Amb aquest bronze, Doria va sumar la seva cinquena medalla en Copa del Món (tres en canoa, una en caiac i una en extrem).

Qui també va participar en la Copa del Món d’Ausburg en canoa va ser Laura Pellicer, tot i que la palista no va poder superar les semifinals. Va ser 30a amb un registre de 157”34 després de sumar vuit segons de penalització en una baixada complicada que va deixar-la a 43”13 del millor temps de les semifinals.

Tant Doria com Pellicer tancaran avui aquesta Copa del Món d’Augsburg amb la competició de caiac extrem. Totes dues disputaran les qualificacions a partir de les 8.45 hores, i en cas de classificar-se entre les 20 primeres, o ser de les 12 més ràpides d’un país que encara no hagués obtingut una plaça, disputaran les eliminatòries (vuitens, quarts, semifinal i final) a partir de les 11.15 h.