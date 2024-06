detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Vicky Jiménez estarà disponible per competir al W100 Engie Open de Biarritz, a partir del dia 10. La ressonància que es va practicar a la tennista andorrana va descartar una lesió greu al genoll i va reflectir que només pateix un traumatisme provocat per la caiguda a la pista. Jiménez es va haver de retirar per les molèsties al genoll al darrer W40 d’Otocec, a Eslovènia, després de cedir al primer set (2-6) davant l’australiana Maya Joint.