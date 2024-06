La selecció femenina perd amb les illes Fèroe (4-0)

La selecció femenina absoluta va perdre a Tórsvollur davant les illes Fèroe per 4 a 0, en el tercer partit de la Lliga C3 de la fase de classificació per al Campionat d’Europa. Les noies d’Albert Panadero no van tenir gaires opcions davant de l’altre rival del grup que encara no havia puntuat i, a priori, el que tenia un nivell més semblant a les andorranes. Tot i això, en l’apartat físic el combinat feroès va ser indiscutiblement superior.

L’equip de Signe Pries Andersen es va mostrar més efectiu, sobretot a pilota aturada, amb més ullal i molt sòlid en defensa. Al minut 25 Dal Christiansen va fer el primer gol després de definir un servei de cantonada de Joensen. Les tricolors van intentar estirar línies i van tenir una mica més de protagonisme amb pilota, però només als tres minuts de la represa Asia Johannesen, també després d’un córner, va fer pujar el segon gol de les illes Fèroe, tot i els esforços de Laia Solé, que va estar a punt d’evitar la diana. Al minut 67 va arribar la sentència amb un tercer gol signat per Birita Ryan, també a pilota aturada, aprofitant una assistència de Joensen, i al 79 Petra Hoydal va donar el cop de gràcia a Andorra i va arrodonir el 4 a 0 definitiu, després d’aprofitar una errada defensiva de les tricolors. Un resultat que pot semblar massa càstig per a una selecció que torna a jugar dimarts vinent a les 19.00 hores a l’Estadi Nacional. La rival serà la líder del grup, Montenegro, en la quarta jornada de la fase i que tancarà l’actual finestra.