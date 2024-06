La federació carrega contra la gestió del Nacional

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) ha decidit deixar de mantenir-se a l’expectativa i de ser el tercer actor en discòrdia en l’afer de l’Estadi Nacional, i va criticar obertament la gestió i el tracte de Govern en la ja molt pastada problemàtica. LA FAF va assegurar ahir sentir-se menystinguda davant la decisió de l’executiu de procedir al canvi de gespa de la instal·lació aquest mes d’agost. El president de l’ens, Félix Álvarez, va reconèixer estar “molt decebut amb les darreres actuacions del Govern” i el secretari general, David Rodrigo, va explicar que “si es fa ara suposaria un greuge molt important per als interessos de la FAF, de la selecció nacional i dels equips que jugaran competició europea”. En aquest sentit, els dos dirigents van exposar que la UEFA ja porta un temps pressionant la federació per tal de conèixer on es jugaran els pròxims partits de la selecció i que, donades les circumstàncies i amb els treballs pendents de fer, encara no han pogut respondre a la demanda de l’òrgan europeu.

Rodrigo va deixar clar que, tot plegat, “és un tema de sentit de comú i el més lògic és que el canvi de gespa es faci quan l’estadi nou d’Encamp estigui operatiu [desembre-gener]. No podem seguir amb aquesta incertesa de no saber on jugarem”. El secretari general de la FAF va afegir que “moltes vegades no sentim que l’Estadi Nacional sigui el nostre camp, tenint en compte que vam pagar el 50% de les obres”. En aquest sentit, Rodrigo va incidir que “el sentit comú diu que el rugbi podria seguir a Prada de Moles uns mesos més i, si no ho fan, és perquè tindran els seus motius”.

El quid de la qüestió rau en els dos milions d’euros que la FAF –a través de la UEFA– va invertir per actualitzar l’Estadi Nacional en una instal·lació que complís amb la normativa exigida. A més, el 2022, amb l’entrada de l’FC Andorra en l’equació, es va fer uns treballs a l’estadi per complir les peticions de LaLiga, unes millores que contravenien les de la UEFA i que la FAF no va signar perquè era perjudicial. “Tenim una moratòria que acaba al novembre i si ara hi ha una altra reforma l’acord es trenca”, va assenyalar Rodrigo. La situació fa que la federació es plantegi haver de jugar fora d’Andorra si, finalment, Govern tira endavant la voluntat de fer el canvi de gespa a l’agost per satisfer el desig de Rugby Andorra. “Som l’única selecció de les 55 que actualment no sabem on jugarem al setembre i, a més, donem una imatge pèssima de cara a l’exterior”, va lamentar Rodrigo, que va recordar que la UEFA ha endurit les exigències per competir a Europa i que “abans teníem el comodí del Comunal, però ara ja no perquè a la Champions League es necessita VAR a la primera ronda i a partir de la tercera, a banda del VAR, és obligatori jugar en un camp de categoria 3”.

PORTES OBERTES A L’FCA

D’altra banda, i al fil de tot plegat, Félix Álvarez va exposar que “hem posat a disposició de l’FC Andorra el nostre futur estadi a Encamp perquè pugui jugar allà quan estigui operatiu al cent per cent, però ha de ser una solució temporal”. En aquest sentit, el president de la FAF va apuntar que “no hem arribat encara a cap mena d’acord amb ells ni hem pactat condicions”.