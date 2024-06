Bronze de Doria a la Copa del Món d'Augsburg

detail.info.publicated Redacció Augsburg detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Mònica Doria s'ha endut la medalla de bronze en canoa a la primera Copa del Món de la temporada que se celebra aquest cap de setmana a Augsburg (Alemanya). Després d'haver estat cinquena a la semifinal del matí, la palista ha pujat al podi a la final, tot i haver sumat quatre segons de penalització per haver tocat dues de les portes del traçat. Doria ha fet un temps de 119"19 que l'ha deixat a poc més de vuit segons i mig de la vencedora, l'australiana Jessica Fox, i a vuit segons de l'espanyola Núria Vilarrubla.

Qui no ha pogut passar a la final ha estat Laura Pellicer després de la gran baixada d'ahir que va permetre-li classificar-se per a la semifinal. Avui, però, ha tingut una baixada complicada i ha acabat última amb vuit segons de penalització per tocar quatre de les portes del traçat.

Tant Doria com Pellicer tancaran demà la primera Copa del Món del curs a Ausburg amb la disputa del caiac cross. Les qualificacions arrencaran a partir de les 8.45 hores, mentre que després serà el torn de les diferents eliminatòries.