La 26a edició de la Pujada d’Arinsal serà la més internacional

La Pujada d’Arinsal arribarà el cap de setmana del 14 al 16 de juny a la 26a edició, la més internacional de les realitzades fins ara. Enguany, la prova andorrana serà puntuable per al Campionat de França de muntanya de Segona Divisió i, com a novetat, també ho serà per al Campionat d’Espanya CEM Autohebdo Sport, així com el Nacional VHC. Una de les grans novetats de la Pujada serà la decisió de l’equip de seguretat de cursa d’incorporar dos drons per controlar el transcurs la prova per via aèria. El president de l’ACA, Enric Tarrado, va subratllar el repte organitzatiu que han assumit en acollir dos campionats internacionals i un de nacional i el secretari, Toti Sasplugas, va indicar que el sostre organitzatiu pel que fa a competidors és de 100 pilots, però que “si arribem a superar els 80 serà tot un èxit”.

Toti Sasplugas, Secretari general de l’ACA



Per part seva, la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, es va felicitar perquè la Pujada “atrau cada cop més públic, cada cop hi ha més afició a les curses i, per tant, és una excel·lent acció de dinamització per al poble d’Arinsal”.